Створіть електронний підпис та користуйтеся Електронним кабінетом...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 11/09/2020 В лікарні швидкої допомоги планують розпочати роботи з будівництва злітно-посадкового майданчика...>> Наступного тижня в Лисиничах відкриють інформаційних офіс Львівської міської ради...>> Мерія затвердила порядок визначення переможців Програми «Успішний педагог 2020»...>> Виконавчий комітет вніс зміни до міського бюджету Львова...>> Місто разом з громадою співфінансує реставрацію історичної будівлі на вул. Я. Стецька, 4...>> У Львові затвердили Положення про комплексну систему відеоспостереження...>> Виконком затвердив комплексну програму «Безпечне місто Львів» на 2020−2025 роки...>> АТП- 1 тимчасово обслуговуватиме маршрути № 36А, 55, 56, 57...>> У Львові облаштують автоматичну систему фіксації порушень ПДР на вул. Пасічна, 49 та Городоцька, 289...>> Меморіал Героїв Небесної Сотні став переможцем Першої Національної премії з ландшафтної архітектури...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стриянину, якого підозрюють у нападі на родича, обрали запобіжний захід...
28-08-2020, 11:45  >>> 
Четверо осіб госпіталізовані внаслідок обстрілу автобуса на Харківщині – ОГПУ...
28-08-2020, 02:23  >>> 
У Львові засудили за грабіж уродженця Закарпаття...
27-08-2020, 16:10  >>> 
   Здоров'яЗдоров
ПРЕС-РЕЛІЗ...
11-09-2020, 12:03  >>> 
В Україні новий антирекорд COVID-19: вперше понад 3 тисячі хворих...
11-09-2020, 09:46  >>> 
Три райони Буковини перейшли з "червоної" до "помаранчевої" зони COVID-обмежень...
11-09-2020, 08:32  >>> 

Створіть електронний підпис та користуйтеся Електронним кабінетом

Суспільство | 11-09-2020, 11:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    

Це зручно та вигідно. А на час карантину ще й убереже Ваше здоров’я.

Використовуючи електронний цифровий підпис платник податку може через електронний кабінет подавати декларацію про доходи та майновий стан, усю податкову звітність, здійснювати листування, подавати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості, зробити запит про отримані доходи та багато іншого.

Ви зможете отримати майже весь спектр адміністративних послуг не відвідуючи особисто податкову.

Ці відеоуроки допоможуть Вам зорієнтуватися під час роботи в Електронному кабінеті.

Відеоурок від податкової № 1. Заповнення декларації про майновий стан і доходи громадян

Відеоурок від податкової № 2. Податкова декларація платника єдиного податку-ФОПа 3 групи за квартал

Відеоурок від податкової № 3. Оформлення запиту щодо отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

Відеоурок від податкової № 4. Листування з ДПС за допомогою Електронного кабінету

Відеоурок від податкової № 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Відеоурок від податкової № 6. Подання заяви про надання довідки про відсутність заборгованості

Відеоурок № 7. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО фізичною особою-підприємцем

Відеоурок № 8. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО юридичною особою
   Новини по темі: Суспільство
Податковими органами Львівщини до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією застосовано штрафних санкцій на загальну суму понад 16 мільйонів гривень...
11-09-2020, 13:30  >>> 
Створіть електронний підпис та користуйтеся Електронним кабінетом...
11-09-2020, 11:19  >>> 
300 ЄВРО ЗА ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА… ПРИКОРДОННИКИ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ПІДКУПУ...
11-09-2020, 09:56  >>> 
Під Києвом трапилася смертельна ДТП: 5 загиблих, 20 травмованих...
11-09-2020, 09:54  >>> 
Формування Росії відкрили вогонь неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ...
11-09-2020, 08:41  >>> 
За добу у світі знов виявили понад 300 тисяч заражень COVID-19...
11-09-2020, 08:39  >>> 
Microsoft заявила про кібератаки із РФ, Китаю та Ірану на вибори в США...
11-09-2020, 08:30  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: інспекція в районі зриву "тиші", хасиди в Умані...
11-09-2020, 08:42  >>> 
Головні новини середи і ночі: одкровення Богдана, заяви Лукашенка...
10-09-2020, 09:01  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: вивезення Колесникової, побиття Балуха...
09-09-2020, 09:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп продовжив дію указу, що дозволяє вводити санкції за втручання у вибори...
11-09-2020, 09:50  >>> 
Brexit: ЄС посилює підготовку на випадок провалу торгової угоди з Британією...
11-09-2020, 09:47  >>> 
Twitter буде видаляти оманливу інформацію, яка спрямована на підрив довіри до виборів...
11-09-2020, 08:40  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Коломойський, Григоришин: на Кіпрі назвали власників "золотих паспортів" з групи ризику...
07-09-2020, 15:06  >>> 
SpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс...
04-09-2020, 09:39  >>> 
Черговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink...
04-09-2020, 01:34  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Податковими органами Львівщини до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією застосовано штрафних санкцій на загальну суму понад 16 мільйонів гривень...
11-09-2020, 13:30  >>> 
Створіть електронний підпис та користуйтеся Електронним кабінетом...
11-09-2020, 11:19  >>> 
300 ЄВРО ЗА ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА… ПРИКОРДОННИКИ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ПІДКУПУ...
11-09-2020, 09:56  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
Facebook вперше видалив допис Трампа...
06-08-2020, 09:12  >>> 
   КультураКультура
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 
Оголошено короткий список літературної премії «Зустріч»...
19-08-2020, 13:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:47 В лікарні швидкої допомоги планують розпочати роботи з будівництва злітно-посадкового майданчика
13:46 Наступного тижня в Лисиничах відкриють інформаційних офіс Львівської міської ради
13:45 Мерія затвердила порядок визначення переможців Програми «Успішний педагог 2020»
13:44 Виконавчий комітет вніс зміни до міського бюджету Львова
13:43 Місто разом з громадою співфінансує реставрацію історичної будівлі на вул. Я. Стецька, 4
13:42 У Львові затвердили Положення про комплексну систему відеоспостереження
13:39 Виконком затвердив комплексну програму «Безпечне місто Львів» на 2020−2025 роки
13:36 АТП- 1 тимчасово обслуговуватиме маршрути № 36А, 55, 56, 57
13:35 У Львові облаштують автоматичну систему фіксації порушень ПДР на вул. Пасічна, 49 та Городоцька, 289
13:34 Меморіал Героїв Небесної Сотні став переможцем Першої Національної премії з ландшафтної архітектури

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования