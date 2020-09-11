Створіть електронний підпис та користуйтеся Електронним кабінетом Суспільство | 11-09-2020, 11:19 0 66

Це зручно та вигідно. А на час карантину ще й убереже Ваше здоров’я.



Використовуючи електронний цифровий підпис платник податку може через електронний кабінет подавати декларацію про доходи та майновий стан, усю податкову звітність, здійснювати листування, подавати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості, зробити запит про отримані доходи та багато іншого.



Ви зможете отримати майже весь спектр адміністративних послуг не відвідуючи особисто податкову.



Ці відеоуроки допоможуть Вам зорієнтуватися під час роботи в Електронному кабінеті.



Відеоурок від податкової № 1. Заповнення декларації про майновий стан і доходи громадян



Відеоурок від податкової № 2. Податкова декларація платника єдиного податку-ФОПа 3 групи за квартал



Відеоурок від податкової № 3. Оформлення запиту щодо отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків



Відеоурок від податкової № 4. Листування з ДПС за допомогою Електронного кабінету



Відеоурок від податкової № 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску



Відеоурок від податкової № 6. Подання заяви про надання довідки про відсутність заборгованості



Відеоурок № 7. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО фізичною особою-підприємцем



Відеоурок № 8. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО юридичною особою



