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Податковими органами Львівщини до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією застосовано штрафних санкцій на загальну суму понад 16 мільйонів гривень
|Суспільство | 11-09-2020, 13:30
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За січень-серпень 2020 року за результатами проведених перевірок податковими органами Львівщини діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 16,4 млн. гривень. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.
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