Перехід на спрощену систему оподаткування з IV кварталу 2020 року Суспільство | 11-09-2020, 15:25 0 86



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, фізичних осіб – підприємців, які вирішили перейти на спрощену систему оподаткування, або які за власним бажанням вирішили змінити групу єдиного податку з IV кварталу 2020 року (з 1 жовтня 2020 року). Такі суб’єкти підприємницької діяльності, можуть не пізніше ніж 15 вересня подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує рокові переходу на спрощену систему оподаткування.



Звертаємо увагу, що ФОП на загальній системі оподаткування може перейти на сплату єдиного податку, якщо дотримується таких умов – відсутність податкового боргу на день подання заяви та якщо протягом попереднього календарного року вона дотримувалася вимог п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України.





