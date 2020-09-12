ЗА НЕЗАКОННИЙ ПРОПУСК НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ АВСТРІЄЦЬ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 11-09-2020, 16:39 0 92





Учора ввечері в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону припинили спробу надання неправомірної вигоди. Хабарем у розмірі 100 євро намагався підкупити прикордонників 45-річний громадянин Австрії.



Чоловік не мав документів, які б надавали йому право в’їзду на територію України в умовах карантинних обмежень, а тому вдався до протизаконних дій та запропонував прикордонному наряду хабар.



На таку пропозицію австрієць отримав категоричну відмову. Відмовили хабародавцеві й у в’їзді в Україну.



Що ж до можливих ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники проінформували співробітників поліції .