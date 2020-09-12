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Осінь - гаряча пора для заготівлі лісового насіння
|Суспільство | 11-09-2020, 17:00
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З приходом осені лісівники Львівщини активно почали заготовляти насіння головних лісоутворюючих порід. По мірі достигання, водночас із заготівлею головних лісоутворюючих порід, лісівниками також проводиться збір насіння плодових і декоративних деревних та кущових порід.
Так проводиться збір шишки ялиці білої. На сьогоднішній день лісогосподарськими підприємствами вже заготовлено більше 7 тон шишки. Зібрану лісонасінну сировину уже завезено на переробку в ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр».
Після процесу переробки лісонасіннєвої сировини частину отриманого насіння буде висіяно в касети для вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою, іншу частину насіння буде залишено на зберігання у приміщеннях з регульованим температурним режимом з метою створення запасів насіння у неврожайні роки. Решту насіння державні лісогосподарські підприємства планують висіяти в лісорозсадниках восени поточного року.
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