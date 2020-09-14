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Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки та Пісків
|Суспільство | 14-09-2020, 08:47
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|13 вересня російські найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Зазначається, що окупанти використали підствольні гранатомети та здійснили неприцільні постріли у бік наших позицій біля Авдіївки та Пісків.
"У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає", – зазначили у штабі.
Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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