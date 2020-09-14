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Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки та Пісків

Суспільство | 14-09-2020, 08:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 96 96    
13 вересня російські найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зазначається, що окупанти використали підствольні гранатомети та здійснили неприцільні постріли у бік наших позицій біля Авдіївки та Пісків.

"У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає", – зазначили у штабі.

Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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