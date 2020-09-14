З початку 2020 року платникам податків Львівщини відшкодовано близько 1 772 мільйона гривень податку на додану вартість грошовими коштами Суспільство | 14-09-2020, 11:22 0 104



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом восьми місяців 2020 року заявлено до відшкодування на розрахункові рахунки платників майже 2 108 млн.грн. 665 платниками. Середньомісячні заявки склали понад 263 млн. гривень.



З початку 2020 року платникам податків Львівщини відшкодовано грошовими коштами на розрахункові рахунки платників – 1 772 млн.грн. 672 платникам.





