НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ВИЯВИЛИ КОЛЕКЦІЮ ПОШТОВИХ МАРОК Суспільство | 14-09-2020, 11:23 0 88



Колекцію поштових марок, які можуть становити культурну цінність виявили учора в пункті пропуску «Солотвино» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.



У ході реалізації оперативної інформації, спільна оглядова група виявила серед особистих речей 67-річного громадянина України, який прямував за кордон автомобілем марки «Опель», 3760 поштових марок.



Для проведення державної експертизи виявлені марки вилучили співробітники митниці.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



