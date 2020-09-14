Податковими органами анульовано 22 ліцензії від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім Суспільство | 14-09-2020, 11:25 0 121





Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області за січень-серпень 2020 року працівниками податкових органів Львівщини анульовано 22 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам.





