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Податковими органами анульовано 22 ліцензії від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім
|Суспільство | 14-09-2020, 11:25
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Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області за січень-серпень 2020 року працівниками податкових органів Львівщини анульовано 22 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам.
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