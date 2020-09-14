Протягом восьми місяців 2020 року від платників податків Львівщини до державного бюджету надійшло понад 1876 млн. гривень податку на прибуток Суспільство | 14-09-2020, 12:06 0 92







Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області, протягом восьми місяців 2020 року до державного бюджету надійшло понад 1876 млн. грн. податку на прибуток, що на майже 69 млн. грн. або на 3,8 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2019 року та на понад 787 млн. грн. або на 72,2 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2018 року.



При цьому в серпні 2020 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету майже 385 млн. грн. податку на прибуток.



Збільшення надходжень податку на прибуток відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств.



Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств на Львівщині: ПрАТ ,,Компанія Ензим”, ТОВ ,,БК ,,Горизонти”, ТзОВ ,,Софтсерв”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ТОВ ,,Тієто Україна супорт сервісез”, ТОВ ,,КПП центр”, ТОВ ,,ІДС Аква сервіс”, ТОВ ,,Коудайс Україна”, ТзОВ ,,ТД Сокме”, ТОВ ,,Самбірська сонячна станція”, ТОВ ,,ФК ,,Паблік фінанс”, ТзОВ ,,Софас”, ТзОВ ,,Тропік”.