Біля Києва прорвало газопровід, який постачає газ до Європи Суспільство | 15-09-2020, 07:42 0 106 Біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу, яка качає газ до Європи. На місці працюють всі аварійні служби.



Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на поліцію



Деталі: Ситуація трапилась у ніч з понеділка на вівторок. У найближчих населених пунктах вже вимкнули електропостачання. Наразі відповідні служби намагаються перекрити газ.



Інформації про постраждалих наразі немає.



У аварійній службі УП відповіли, що говорити про "вибух" газу наразі не коректно.



У місцевій групі міста Хотів повідомляли про гучний шум, який йшов від газопроводу на декілька кілометрів.



Користувачі соцмереж також діляться відео, на яких чутно сильний шум.