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СПРОБІ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНУ ЗАПОБІГЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 15-09-2020, 09:46
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Незаконному переміщенню тютюнової контрабанди через українсько-румунський кордон запобігли вчора військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону.
Під час патрулювання на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Яблунівка», наряд побачив групу чоловіків з пакунками. При спробі затримання, зловмисники, скориставшись значним віддаленням від військовослужбовців, покидали свої ноші та вдались до втечі. Оглядаючи місцевість прикордонники виявили 8 пакунків, у яких знаходилось 4320 пачок безакцизних сигарет. За даним фактом на адресу ГУ ДФС та ГУ НП у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".
Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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