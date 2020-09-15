СПРОБІ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНУ ЗАПОБІГЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 15-09-2020, 09:46 0 84

Незаконному переміщенню тютюнової контрабанди через українсько-румунський кордон запобігли вчора військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону.



Під час патрулювання на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Яблунівка», наряд побачив групу чоловіків з пакунками. При спробі затримання, зловмисники, скориставшись значним віддаленням від військовослужбовців, покидали свої ноші та вдались до втечі. Оглядаючи місцевість прикордонники виявили 8 пакунків, у яких знаходилось 4320 пачок безакцизних сигарет. За даним фактом на адресу ГУ ДФС та ГУ НП у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".



Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону