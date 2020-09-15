УВАГА! На Львівщині починаються військові навчання «Репід Трайдент-2020». Місцевих мешканців просять оминати територію полігону! Суспільство | 15-09-2020, 09:59 0 97





На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський район Львівської області) цього тижня розпочнуться наймасштабніші міжнародні військові навчання на теренах нашої країни у 2020 році – «Репід Трайдент 2020».

У період із 16 до 25 вересня на Львівщині перебуватимуть близько 4 тисяч військових із 10 країн. Під час занять на навчальних ділянках залучатиметься бронетехніка та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації, та повітряних суден військової авіації Повітряних Сил ЗС України тощо.

У зв’язку із цією подією командування Львівського гарнізону та керівництво навчання докладе максимум зусиль для забезпечення безпеки цивільного населення та особового складу, виконання норм чинного законодавства України та дотримання статутного порядку у районі проведення заходу міжнародного військового співробітництва.

Керівництво навчання звертається до мешканців населених пунктів, розташованих навколо Міжнародного центру миротворчості та безпеки, гостей Львівщини із наполегливим проханням обмежити відвідування території навчальних ділянок військового полігону із міркувань турботи про безпеку.

Наполеглива рекомендація у цей період не заходити та не заїжджати жодним видом транспорту в зони, позначені покажчиками, або оточені допоміжним військовим персоналом. Деякі ділянки місцевості та автомобільних доріг на території полігону будуть закриті для проходу та проїзду.

Наголошуємо, що територія військового полігону охоронятиметься підрозділами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, які мають повноваження затримувати підозрілих осіб на території військових об’єктів на термін до 72 годин для з’ясування обставин.

Також відбуватиметься рух колон військової техніки. Просимо водіїв під час зустрічі на дорогах із військовими колонами дотримуватись правил, визначених ПДР України та уважно слідкувати за сигналами та вказівками, які подають екіпажі військової інспекції дорожнього руху (ВІБДР) Військової служби правопорядку ЗС України.

Командування навчання просить із розумінням поставитися до певних обмежень та незручностей, пов’язаних із проведенням військового навчання та посиленими заходами безпеки. Переконані, що цей захід міжнародного військового співробітництва, який є надзвичайно важливим для системи національної безпеки, пройде на високому організаційному рівні і матиме позитивну динаміку розвитку відносин нашої держави з багатьма країнами світу.



Володимир Скоростецький

Інформаегнтство МО України Арміяinform

