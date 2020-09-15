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| Газета №35 (55) / 2014
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Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню
|Суспільство | 15-09-2020, 10:16
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|Біля Авдіївки та Мар’їнки російські окупанти вели неприцільний вогонь у бік наших позицій.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".
Деталі: У районі Пищевика зафіксовано ворожий БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.
Від початку поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша.
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