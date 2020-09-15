Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню Суспільство | 15-09-2020, 10:16 0 78 Біля Авдіївки та Мар’їнки російські окупанти вели неприцільний вогонь у бік наших позицій.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".



Деталі: У районі Пищевика зафіксовано ворожий БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.



Від початку поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша.