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Зеленський: Закінчення війни – мій пріоритет, а не романтичні обіцянки
|Суспільство | 15-09-2020, 10:18
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|Президент України Володимир Зеленський називає своїм головним пріоритетом закінчення війни та повернення українських територій.
Джерело: голова української держави в інтерв’ю австрійській урядовій газеті "Wiener Zeitung", "Укрінформ"
Пряма мова Зеленського: "Коли я щось обіцяю, це – не просто порожні слова. Закінчення війни та повернення українських територій – це мій головний пріоритет. І це не якісь романтичні обіцянки…
Ми вже багато чого досягли. Ми повернули 140 людей з полону. Ми здійснили розведення військ.
Там більше не стріляють, майже ніхто не гине. За винятком однієї смерті, втрат протягом семи тижнів більше не було. Це всі бачать, і Європа теж це бачить. Іноді бувають вистріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре".
Деталі: Зеленський визнав, що втілити передвиборчі обіцянки щодо миру "не просто".
Президент України також зазначив, що наразі на тимчасово непідконтрольних уряду територіях Донбасу спостерігається гуманітарна катастрофа, багато людей заразилися коронавірусом.
За його словами, люди в окупованій частині Донбасу бачать, що українці по інший бік фронту живуть краще. Мовляв, шахтарі в ОРДЛО не отримують нормальної заробітної плати і повинні платити високі ціни на воду та електроенергію.
На думку Зеленського, "якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, то можуть також виникнути заворушення".
Нагадаємо: 15-16 вересня Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Австрію. У межах візиту заплановані переговори президента України з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, федеральним канцлером Себастіаном Курцом та президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.
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