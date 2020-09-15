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Приєднання до Договору про обмін електронними документами спрощено
|Суспільство | 15-09-2020, 13:03
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 1 вересня 2020 року набув чинності наказ Мінфіну №261.
Тепер приєднання до Договору здійснюється шляхом надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі (стандарті) з дотриманням вимог законодавства.
Підтвердженням про приєднання автора до Договору є отримання автором відповідної квитанції про прийняття контролюючим органом такого документа.
Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються суб’єктами електронного документообігу (СЕД) та мають право подавати електронні документи до контролюючих органів виключно з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Детальніше: наказ Мінфіну від 01.06.2020 р. №261 «Про внесення змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами», зареєстровано в Мінюсті 31 липня 2020 р. №723/35006.
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