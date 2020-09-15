|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ПРИКОРДОННИКИ ПОЧАЛИ ФІКСУВАТИ ПРИБУТТЯ ГРУП ІНОЗЕМЦІВ ЩЕ НА ОДНОМУ НАПРЯМКУ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОГО КОРДОНУ
|Суспільство | 15-09-2020, 18:22
| 0 57
|
Наразі, окрім Чернігівської області, співробітники Державної прикордонної служба України спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію нашої держави навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.
Окремі групи іноземців почали прибувати до лінії державного кордону.
Прикордонники продовжують проводити роз’яснювальну роботу з метою доведення іноземцям вимог законодавства України та переліку обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.
Державна прикордонна служба України задіяла необхідну кількість резервів для забезпечення дотримання порядку на державному кордоні та недопущення порушень державного рубежу.
Також налагоджено взаємодію з підрозділами Національної гвардії та Національної поліції України, які допомагають прикордонникам у разі виникнення нестандартних ситуацій.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На лаві підсудних через 12 тис доларів США неправомірної вигоди опинились митники з Волині...
|15-09-2020, 18:24
| >>>
|20-річного водія, який насмерть збив пішохода у Раві-Руській, взяли під варту без права на заставу...
|15-09-2020, 18:23
| >>>
|ГРОМАДЯНИНА ІЗРАЇЛЮ, ЯКИЙ СПРОБУВАВ НЕЗАКОННО ПЕРЕЙТИ КОРДОН, ЗАТРИМАНО. ЙОМУ ЗАБОРОНЕНО В’ЇЗД В УКРАЇНУ НА 5 РОКІВ...
|15-09-2020, 18:23
| >>>
|ПРИКОРДОННИКИ ПОЧАЛИ ФІКСУВАТИ ПРИБУТТЯ ГРУП ІНОЗЕМЦІВ ЩЕ НА ОДНОМУ НАПРЯМКУ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОГО КОРДОНУ...
|15-09-2020, 18:22
| >>>
|На засіданні Ради лісового сектору при Львівській ОДА привітали працівників лісової галузі Львівщини...
|15-09-2020, 16:49
| >>>
|АМУ не погоджується зі спробами держави перекласти фінансування своїх повноважень на органи місцевого самоврядування...
|15-09-2020, 15:20
| >>>
|Протягом восьми місяців 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло майже 949 мільйонів гривень рентної плати...
|15-09-2020, 13:08
| >>>
|