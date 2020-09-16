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На Донбасі загинув військовий, ще троє отримали поранення напередодні

Суспільство | 16-09-2020, 08:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    
У вівторок, 15 вересня, один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої, ще двоє отримали поранення внаслідок вибуху гранати. 16 вересня один захисник загинув через необережне поводження з гранатою.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Підірвався військовий поблизу Водяного під час проведення інженерних робіт. У нього поранення середнього ступеня важкості.

Ймовірно на розтяжку натрапили ще двоє бійців біля Шумів. Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.

Вже 16 вересня унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини події з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

15 вересня російські окупанти 3 рази порушили домовленості, відкривши неприцільний вогонь біля Причепилівки.

Біля тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної.

А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню біля Катеринівки. Ворог здійснив неприцільний постріл із підствольного гранатомета.
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