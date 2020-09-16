Ситуація біля пункту пропуску «Нові Яриловичі» Суспільство | 16-09-2020, 11:41 0 86 ВІДЕО: https://youtu.be/rcryuaFwdWo





Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою. Підрозділи Держприкордонслужби у тісній співпраці з територіальними органами Національної поліції та Національної гвардії України забезпечують належну охорону державного кордону, контроль за дотримання правил прикордонного режиму та режиму у пунктах пропуску з урахуванням обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України.



Станом на 11:00 16 вересня на Чернігівщині, навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі», перебувають понад 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну.



Прикордонники забезпечують перевірку та супроводження представників волонтерських та релігійних організацій для передачі іноземцям, які перебувають на кордоні продуктів харчування та води.





