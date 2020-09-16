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У мікроавтобусі митники виявили високоліквідні товари
|Суспільство | 16-09-2020, 11:59
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Сьогодні зранку, 16.09.2020р., працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили понад 50 одиниць високоліквідних імпортних товарів. Їх намагався ввезти в Україну через пункт пропуску «Шегині - Медика» водій мікроавтобуса, 30-річний мешканець Львівщини.
У митний декларації чоловік вказав, що перевозить вживані речі: коляску, косарку та газову плиту. Однак під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні митники знайшли величезний асортимент незадекларованих нових товарів: електроінструменти, одяг, взуття, швейні машинки, порохотяги, оргтехніку, тощо – загалом понад 50 одиниць.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.
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