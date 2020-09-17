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У Києві з незаконного обігу вилучено товар на суму близько 1,3 мільйони гривень
|Суспільство | 16-09-2020, 17:08
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Столичною податковою проводяться заходи щодо недопущення порушень у сфері обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та реалізації паливно-мастильних матеріалів.
Так, у ході перевірок податківцями Києва було виявлено та задокументовано факти незаконної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Зокрема, в чотирьох випадках, за результатами роботи працівників Головного управління ДПС у м. Києві спільно з Головним управлінням ДФС у м. Києві з незаконного обігу вилучено 6916 одиниць підакцизної продукції на суму близько 1,3 мільйони гривень.
Головне управління ДПС у м. Києві закликає небайдужих киян, в разі виявлення фактів незаконної реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів та реалізації паливно-мастильних матеріалів повідомляти столичну податкову, адже така діяльність призводить не лише до втрат бюджету, а й становить потенційну загрозу вашому здоров’ю, здоров’ю ваших близьких людей та навколишньому середовищу.
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