У Києві з незаконного обігу вилучено товар на суму близько 1,3 мільйони гривень Суспільство | 16-09-2020, 17:08 0 140



Столичною податковою проводяться заходи щодо недопущення порушень у сфері обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та реалізації паливно-мастильних матеріалів.

Так, у ході перевірок податківцями Києва було виявлено та задокументовано факти незаконної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Зокрема, в чотирьох випадках, за результатами роботи працівників Головного управління ДПС у м. Києві спільно з Головним управлінням ДФС у м. Києві з незаконного обігу вилучено 6916 одиниць підакцизної продукції на суму близько 1,3 мільйони гривень.

Головне управління ДПС у м. Києві закликає небайдужих киян, в разі виявлення фактів незаконної реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів та реалізації паливно-мастильних матеріалів повідомляти столичну податкову, адже така діяльність призводить не лише до втрат бюджету, а й становить потенційну загрозу вашому здоров’ю, здоров’ю ваших близьких людей та навколишньому середовищу.

