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У Галицькому районі завершили капітальний ремонт вул. Льва

Суспільство | 17-09-2020, 09:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    
У Львові триває період активних ремонтних робіт. Усі районні адміністрації міста проводять ремонт внутрішньоквартальних вулиць, ремонт дворів, тротуарів, облаштування громадських просторів. На ці роботи з міського бюджету буде скеровано приблизно 240 млн грн. Зокрема, у Галицькому районі вже завершено капітальний ремонт вул. Льва. Вартість капітального ремонту вулиці - 7 млн 359 тис грн. Виконавець робіт ТОВ «Будівельні споруди міста».
«Капітальний ремонт вул. Льва вже завершили. На цьому об'єкті замінено всі мережі, каналізацію, облаштовано дорожнє полотно, тротуари, велодоріжку і сходи. Залишається ще встановити перила на сходах до вул. Ужгородської», — розповів Андрій Зозуля, голова Галицької РА.
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