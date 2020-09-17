У Галицькому районі завершили капітальний ремонт вул. Льва Суспільство | 17-09-2020, 09:16 0 114 У Львові триває період активних ремонтних робіт. Усі районні адміністрації міста проводять ремонт внутрішньоквартальних вулиць, ремонт дворів, тротуарів, облаштування громадських просторів. На ці роботи з міського бюджету буде скеровано приблизно 240 млн грн. Зокрема, у Галицькому районі вже завершено капітальний ремонт вул. Льва. Вартість капітального ремонту вулиці - 7 млн 359 тис грн. Виконавець робіт ТОВ «Будівельні споруди міста».

«Капітальний ремонт вул. Льва вже завершили. На цьому об'єкті замінено всі мережі, каналізацію, облаштовано дорожнє полотно, тротуари, велодоріжку і сходи. Залишається ще встановити перила на сходах до вул. Ужгородської», — розповів Андрій Зозуля, голова Галицької РА.

