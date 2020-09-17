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ЄС привітав виведення турецького судна сейсмічної розвідки зі спірних вод біля Греції
|Суспільство | 17-09-2020, 09:17
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|Євросоюз привітав недавнє відведення турецького судна сейсмічної розвідки Oruc Reis зі спірних вод східного Середземномор'я і закликав Анкару до аналогічних дій щодо Кіпру.
Про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки у середу ввечері, повідомляє "Європейська правда".
Представник ЄС назвав відведення судна важливим кроком, який відкриває шлях до конструктивного діалогу між Грецією і Туреччиною, і закликав ухвалити аналогічне рішення щодо Кіпру.
Туреччина відправляє ще одне судно сейсмічної розвідки у Чорне море
"Заява Туреччини у вівторок про продовження (міжнародної автоматизованої системи оповіщення) Navtex для бурового судна Yavuz викличе подальшу напруженість і відсутність безпеки в східному Середземномор'ї в той момент, коли з'явилася можливість продовжити негайну деескалацію і відновити діалог і переговори, що є єдиним шляхом до надійних рішень ", - йдеться в заяві речника
Турецьке судно сейсмічної розвідки Oruc Reis вийшло зі спірних вод у східному Середземномор’ї, право на які одночасно заявляють Греція та Туреччина, 13 вересня.
Греція назвала це позитивним першим кроком в ослабленні напруженості між двома країнами. Втім Анкара заявляє, що цей крок не означає відмови від її прав в східному Середземномор'ї.
Нещодавні спроби Туреччини проводити розвідку родовищ у східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією. Греція вважає, що зона входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими.
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