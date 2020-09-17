Галицькі митники виявили штучні зуби

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 17/09/2020 Майже на 20 відсотків зросли надходження від будівельників Львівщини до бюджетів усіх рівнів з початку року...>> Розпочалась реєстрація на безкоштовний тренінг «Основи бізнес-планування»...>> Наступного тижня на маршруті № 3а можна буде оплатити проїзд безготівково...>> «World Cleanup Day»: львів'ян запрошують долучитись до наймасштабнішої екоподії осені...>> Закон 466: Продаєте чи обмінюєте більше ніж два транспортних засоби протягом року-сплатіть до бюджету податок...>> На вулиці Вітовського завершився перший етап робіт зі заміни аварійної ділянки колії...>> Зупинку «Куліша» біля ТЦ «Форум» перенесено на пр. Чорновола...>> На вул. Котляревського перекинувся автомобіль ЗІЛ «Львівтеплоенерго»: ніхто з працівників і перехожих не постраждав...>> «Нова економічна реальність світу, прогнози щодо України» — тема цьогорічного Ділового форуму...>> Вулицю Хуторівку відкрито для проїзду транспорту...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Прокурори обвинувачують жителя Борислава у крадіжці з трускавецького відділення «Нової Пошти»...
14-09-2020, 11:28  >>> 
Стриянину, якого підозрюють у нападі на родича, обрали запобіжний захід...
28-08-2020, 11:45  >>> 
Четверо осіб госпіталізовані внаслідок обстрілу автобуса на Харківщині – ОГПУ...
28-08-2020, 02:23  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Понад 3,5 тисячі хворих на COVID-19 за добу, Харківщина – антилідер...
17-09-2020, 11:40  >>> 
У світі вже більше 30 млн випадків коронавірусу...
17-09-2020, 08:09  >>> 
Число випадків коронавірус на Буковині перевищило 12,5 тисяч...
17-09-2020, 01:20  >>> 

Галицькі митники виявили штучні зуби

Суспільство | 17-09-2020, 11:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    

Галицькі митники виявили штучні зуби

Товар переміщували з приховуванням від митного контролю.
Сьогодні зранку, 17.09.2020, в пункт пропуску «Шегині-Медика» з Республіки Польщі смугою спрощеного митного контролю – «зелений коридор» прибув мікроавтобус «Mercedes Sprinter» під керуванням 33-річного мешканця м. Чернівці.
Під час митного оформлення виникла підозра щодо наявності в даному транспортному засобі предметів та товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню. Митники вивели автомобіль з загального потоку для проведення поглибленого огляду. У конструктивних порожнинах, під переднім пасажирським сидінням було виявлено, прикриті особистими речами, 4 картонні коробки, в яких містились 134 комплекти штучних зубів по 8 зубів в кожному.
Так, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

   Новини по темі: Суспільство
Майже на 20 відсотків зросли надходження від будівельників Львівщини до бюджетів усіх рівнів з початку року...
17-09-2020, 17:38  >>> 
Закон 466: Продаєте чи обмінюєте більше ніж два транспортних засоби протягом року-сплатіть до бюджету податок...
17-09-2020, 16:34  >>> 
Вулицю Хуторівку відкрито для проїзду транспорту...
17-09-2020, 14:23  >>> 
Близько 9 мільярда гривень за вісім місяців 2020 року сплатили до державної казни платники податків Львівщини...
17-09-2020, 14:22  >>> 
На Волині дітям з особливими потребами прикордонники подарували поні...
17-09-2020, 14:18  >>> 
Верховна Рада прийняла закон про зміни бюджетної системи України, розроблений АМУ спільно з народними депутатами...
17-09-2020, 11:44  >>> 
З початку року до місцевого бюджету надійшло 38757,7 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління...
17-09-2020, 11:43  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: кандидати на місцевих виборах, конституційність НАБУ...
17-09-2020, 09:21  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: хабар для Юрченка, хасиди в Умані...
16-09-2020, 08:52  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: Богдан в ДБР, зустріч Лукашенка і Путіна...
15-09-2020, 10:16  >>> 
   ПолітикаПолітика
Рада визначилася зі списком комісії, яка обиратиме очільника САП...
17-09-2020, 13:13  >>> 
Венедіктова підписала клопотання про арешт Юрченка...
17-09-2020, 11:36  >>> 
Лукашенко відібрав дипломатичні ранги в трьох послів Білорусі...
17-09-2020, 09:13  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Sony повідомила ціну і дату старту продажів PlayStation 5...
17-09-2020, 09:02  >>> 
Кулеба не бачить загроз для скасування безвізу...
15-09-2020, 07:39  >>> 
Канада та ЄС хочуть боротись із COVID-19 за допомогою штучного інтелекту...
14-09-2020, 08:46  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Майже на 20 відсотків зросли надходження від будівельників Львівщини до бюджетів усіх рівнів з початку року...
17-09-2020, 17:38  >>> 
Закон 466: Продаєте чи обмінюєте більше ніж два транспортних засоби протягом року-сплатіть до бюджету податок...
17-09-2020, 16:34  >>> 
Вулицю Хуторівку відкрито для проїзду транспорту...
17-09-2020, 14:23  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Папа Римський подумає над тим, щоб відвідати Білорусь...
16-09-2020, 02:10  >>> 
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:38 Майже на 20 відсотків зросли надходження від будівельників Львівщини до бюджетів усіх рівнів з початку року
16:38 Розпочалась реєстрація на безкоштовний тренінг «Основи бізнес-планування»
16:36 Наступного тижня на маршруті № 3а можна буде оплатити проїзд безготівково
16:35 «World Cleanup Day»: львів'ян запрошують долучитись до наймасштабнішої екоподії осені
16:34 Закон 466: Продаєте чи обмінюєте більше ніж два транспортних засоби протягом року-сплатіть до бюджету податок
15:12 На вулиці Вітовського завершився перший етап робіт зі заміни аварійної ділянки колії
14:45 Зупинку «Куліша» біля ТЦ «Форум» перенесено на пр. Чорновола
14:44 На вул. Котляревського перекинувся автомобіль ЗІЛ «Львівтеплоенерго»: ніхто з працівників і перехожих не постраждав
14:43 «Нова економічна реальність світу, прогнози щодо України» — тема цьогорічного Ділового форуму
14:23 Вулицю Хуторівку відкрито для проїзду транспорту

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования