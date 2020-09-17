Верховна Рада прийняла закон про зміни бюджетної системи України, розроблений АМУ спільно з народними депутатами Суспільство | 17-09-2020, 11:44 0 92



Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи», розроблений Асоціацією міст України спільно з рядом народних депутатів. Напередодні цей закон розглянув і схвалив бюджетний комітет Верховної Ради.



Закон закладає основи бюджетної системи України відповідно до дворівневої концепції місцевого самоврядування «громада-область», а саме:

–розмежування доходів і видатків між бюджетами районів та територіальних громад;

–встановлення доходів і видатків для новоутворених сільських, селищних, міських територіальних громад (бюджетів місцевого самоврядування) в обсягах, які були у міст обласного значення та ОТГ;

–формування бюджетів районів за рахунок доходів від районної комунальної власності.



Асоціація міст України дякує народним депутатам за прийняття цього закону. Адже тепер за бюджетами громад закріпиться 60% ПДФО, і громади не залежатимуть від районів, оскільки перейдуть на прямі міжбюджетні відносини із держбюджетом. Прийняття закону №3614 – це формування сильних фінансово спроможних громад та підвищення добробуту кожного жителя громади незалежно від проживання в селі, селищі чи місті.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ



