Вулицю Хуторівку відкрито для проїзду транспорту Суспільство | 17-09-2020, 14:23 0 155 Капітальний ремонт великих вулиць Львова триває. Як повідомив Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, повністю відкрито для проїзду транспорту вул. Хуторівку. Підрядна організація ТзОВ «Онур», на замовлення ЛКП «Львівавтодор», завершила заміну всіх комунікацій і нанесення дорожнього покриття.



«Всі роботи з асфальтування проїзної частини вул. Хуторівки завершено, тому її вже відкрили для проїзду з двох сторін.



Через два тижні підрядник розпочне наносити розмітку і завершить асфальтування велодоріжок і влаштування хідників.



Тобто в найближчі два тижні всі роботи будуть завершені, а до кінця жовтня по вул. Хуторівка поїде тролейбус", — повідомив Андрій Білий.



Загалом, під час капітального ремонту на вул. Хуторівка було проведено заміну всіх комунікаційних мереж, облаштування дощової каналізації, влаштування контактної мережі тролейбуса, велосмуги, світлофорних об'єктів, зупинки громадського транспорту, заміну опор вуличного освітлення і влаштування благоустрою.



Нагадаємо, завершення робіт було заплановане до 30 вересня 2020р, втім підрядник виконав роботи дещо швидше.



Поділитися у Facebook

