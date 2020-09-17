Закон 466: Продаєте чи обмінюєте більше ніж два транспортних засоби протягом року-сплатіть до бюджету податок Суспільство | 17-09-2020, 16:34 0 110



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом України від 16.01.2020 №466-ІХ внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - ПКУ), зокрема, щодо оподаткування доходу, отриманого від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда.



Так, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.



Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об'єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.



Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою 18%.



Відповідні зміни до п.173.2 ст.173 ПКУ набрали чинності з 23 травня 2020 року.



