Майже на 20 відсотків зросли надходження від будівельників Львівщини до бюджетів усіх рівнів з початку року Суспільство | 17-09-2020, 17:38 0 69









Як повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області підприємства будівельної галузі Львівщини у січні-серпні 2020 року сплатили до Зведеного бюджету України 957,0 млн. грн., що більше ніж у січні-серпні 2019 року на 158,1 млн. грн. або на 19,8 відсотка.



Питома вага будівельної галузі Львівщини в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 5,6 відсотки.



Найбільшими платниками будівельної галузі є ТОВ «Нордік-Буд», ТОВ «БК «Горизонти», Філія Бурове Управління «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», Представництво «Унiбеп Спулка Акцийна», ПРАТ «Холдингова Компанiя «Еко-Дiм», ПРАТ фiрма «Нафтогазбуд», Філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ», ТЗОВ ВТП «Бодекс», ЛКП «Господар», ТЗОВ «IНКО ЛТД», ТОВ «Європавер Україна», ТЗОВ «Iнженерно-Будiвельна Компанiя «Промбуд», ТОВ «Патриаком», ТОВ «ЖБК «ВАШ ДIМ», ПРАТ Фірма «Галбуд», ТОВ «Інфоком», ПП «ГАЛКОМСЕРВIС», Фiлiя «Центр з будiвництва та ремонту колiї» АТ «Укрзалiзниця».