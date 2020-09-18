На Facebook подали до суду за шпигунство за користувачами через камеру Суспільство | 18-09-2020, 08:44 0 107 На компанію Facebook Inc знову подали в суд за нібито шпигунство за користувачами Instagram використовуючи камери їх мобільних телефонів.



Джерело: ST



Деталі: У зверненні до суду, поданому 17 вересня в федеральний суд Сан-Франциско, користувач Instagram з Нью-Джерсі стверджує, що додаток використовує камеру навмисно і з метою збору "прибуткових і цінних даних про своїх користувачів".



Facebook спростував звинувачення і звинуватив програмну помилку в тому, що телефон мимовільно отримував доступ до камер iPhone.