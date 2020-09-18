ОХОРОНУ ЗАХІДНОГО КОРДОНУ ПОСИЛЕНО ТЕПЛОВІЗІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ Суспільство | 18-09-2020, 10:26 0 79



Для підвищення надійності та ефективності охорони кордону Держприкордонслужба Українипостійно працює над покращенням озброєння, впровадженням нових зразків технічних засобів. Так, нещодавно за проєктом «Удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні (Південний сектор)», Львівським прикордонним загоном закуплено 4 мобільних тепловізійних комплекси спеціального призначення (далі - Комплекс) на базі автомобіля підвищеної прохідності TORSUS PRAETORIAN. До слова, даний проект реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014–2020».



З метою опанування правильного та ефективного використання Комплексу в охороні кордону, представниками АТ "Банкомзв'язок" організовано навчально-методичний збір з фахівцями підрозділів охорони кордону Львівського загону, а також його практичні випробування в польових умовах.



Слід зазначити, що використання Комплексів надасть змогу охоронцям кордону:



здійснювати приховане переміщення по дорожній інфраструктурі та бездоріжжю (включаючи лісисто-болотисту місцевість та водні перешкоди), в тому числі у темний час доби з вимкненим штатним освітленням;



нести службу в автономному режимі терміном не менше 72 години;



вести спостереження за місцевістю та окремими об’єктами за допомогою відео- та тепловізійних камер з фіксацією подій;



підтримувати зв’язок з підрозділами охорони державного кордону і прикордонними нарядами, здійснювати передачу даних цифровими каналами за допомогою станції супутникового зв’язку;



спрямовувати наряди на затримання виявлених правопорушників та координувати їх подальші дії.



І головне: використання апаратури Комплексу дасть можливість виявляти осіб на відстані у понад 4 кілометри, транспортний засіб – за 12 кілометрів від місця несення служби. Ідентифікувати виявлених осіб можна на відстані понад 500 метрів, легкову автівку – за 1500 метрів.



