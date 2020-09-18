З початку 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло понад 85 мільйонів гривень екологічного податку Суспільство | 18-09-2020, 12:20 0 83



Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня – серпня 2020 року до державного бюджету від платників податків Львівщини надійшло понад 51 млн. грн. екологічного податку. У серпні цього року сплачено платниками податків до державного бюджету майже 13 млн. грн. екологічного податку (в тому числі за двоокис вуглецю – понад 5 млн. гривень).



За січень-серпень 2020 року до загального фонду місцевого бюджету надійшло понад 34 млн. грн. екологічного податку. До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини у серпні 2020 року надійшло від платників податків понад 8 млн. грн. екологічного податку.