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Понад 9,4 мільярда гривень податкових платежів надійшло від платників податків до місцевих бюджетів на Львівщині у січні-серпні 2020 року
|Суспільство | 18-09-2020, 15:44
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Протягом січня-серпня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 9 403,7 млн. гривень. Порівнюючи з січнем-серпнем 2019 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зросли на 305,1 млн. грн. або на 3,4 відсотка. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу.
Бюджетоформуючими податками в складі доходів місцевих бюджетів залишаються:
- податок на доходи фізичних осіб, надходження склали 5 978,4 млн. грн., що на 156,6 млн. грн. або на 2,7 відс. більше, ніж у січні-серпні 2019 року;
- єдиний податок, надходження склали 1 690,0 млн. грн. що в порівнянні з січнем-серпнем 2019 року зросли на 7,4 відс. або на 115,7 млн. гривень;
- плата за землю, надходження склали 739,6 млн. грн., що на 32,4 млн. грн. або на 4,2 відс. менше в порівнянні з відповідним періодом 2019 року;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Де надходження цього податку склали 236,4 млн. грн., що на 16,2 млн. грн. або на 7,4 відс. більше.
У серпні 2020 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 1 309,0 млн. гривень., що у порівнянні з серпнем минулого року збільшилась на 34,0 млн. грн. або на 2,7 відсотка.
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