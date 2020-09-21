Нові зони: Чоп і Канів – "червоні", Київ і Харків – "помаранчеві", Львів і Рівне – "жовті" Суспільство | 21-09-2020, 09:24 0 115 З опівночі 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування, яке визначає жорсткість карантинних обмежень на території районів областей та населених пунктів.



Джерело: рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18 вересня



Деталі: На позачерговому засіданні у п’ятницю комісія ТЕБ та НС поділила Україну на зони епідемічної небезпеки за новими критеріями, ухваленими Кабінетом міністрів 16 вересня. Зони вступили в дію з опівночі понеділка і мають діяти 14 днів.



Відтак, у червоній зоні опинилися менше територій:



- місто Чоп Закарпатської області;



- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;



- місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;



- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;



- місто Канів Черкаської області;



- Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;



- місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.



У помаранчевій зоні перебувають:



- міста Вінниця та Козятин Вінницької області;



- місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області;



- місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;



- місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;



- Пологівський район Запорізької області;



- міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;



- місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;



- Бродівський та Радехівський райони Львівської області;



- місто Вознесенськ Миколаївської області;



- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;



- міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;



- місто Суми Сумської області;



- міста Тернополь, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;



- міста Харків, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;



- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;



- місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;



- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;



- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;



- місто Київ.



У жовтій зоні:



- міста Могилів-Подільський і Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;



- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;



- міста Житомир, Бердичев, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;



- міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Мижгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;



- міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області;



- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломиївський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;



- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищев та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;



- міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;



- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий і Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;



- міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський та Казанківський райони Миколаївської області;



- міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;



- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;



- міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;



- міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуєв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачипилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;



- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;



- міста Черкаси, Ватутіно, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;



- місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;



- міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський районах Чернігівської області.