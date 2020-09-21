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Закон України №466: до уваги платників рентної плати
|Суспільство | 21-09-2020, 11:15
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Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що Законом України від 16.01.2020 №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон №466), до Податкового кодексу України внесено зміни, зокрема в частині справляння рентної плати.
Так, внесено зміни щодо критеріїв застосування ставок рентної плати (п. 252.20 ст. 252 Податкового кодексу України), а також коригуючих коефіцієнтів до них та їх розміру (п. 252.22 ст. 252 Податкового кодексу України).
Нагадуємо, що базовим звітним (податковим) періодом для Рентної плати є календарний квартал (п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України). Враховуючи зазначене вище, декларування податкових зобов’язань з рентної плати за II квартал 2020 року необхідно було здійснювати шляхом складання окремих додатків 1 до податкової декларації з рентної плати, у яких сума податкових зобов’язань з рентної плати за кожним відповідним видом товарної продукції обчислюється:
- за період з 01.04.2020 по 22.05.2020 – за обсяг товарної продукції видобутої за такий період із застосуванням ставок рентної плати та коефіцієнтів до них, що діяли до набрання чинності Законом №466;
- за період з 23.05.2020 по 30.06.2020 – за обсяг товарної продукції видобутої за такий період із застосуванням ставок рентної плати та коефіцієнтів до них, що визначені Законом №466.
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