Приховати не вдасться: 3,2 млн грн повернули у бюджет львівські правоохоронці Суспільство | 21-09-2020, 11:47 0 62







Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури забезпечено відшкодування до державного бюджету понад 3,2 млн грн збитків, завданих керівницею одного із суб’єктів господарської діяльності.



Встановлено, що директорка одного із підприємств, яке здійснює діяльність у сфері експорту сільськогосподарської продукції, документально відображала закупівлю товарів, яка насправді не відбувались.



Підприємниця ухилялась від оподаткування упродовж 3 місяців, липня-вересня 2019 року, однак, все ж була викрита правоохоронцями.



Як наслідок, добровільно сплатила до бюджету усю суму несплачених податків.



У зв’язку цим, цьогоріч, 9 вересня, на підставі ч.4 ст.212 КК України, вказану особу звільнено від кримінальної відповідальності.



Досудове розслідування здійснювали слідчі управління фінансових розслідувань та співробітники оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури