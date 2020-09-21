На понад 10 відсотків зросли податкові надходження до бюджетів на Львівщині від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном Суспільство | 21-09-2020, 11:48 0 54









В управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-серпні 2020 року до Зведеного бюджету надійшло 1 752,3 млн. грн. податкових платежів. Це на 154,9 млн. грн., або на 10,3 відс. більше, ніж у тому самому періоді минулого року.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 10,3 відсотка.



Найбільшими платниками даної галузі є Фiлiя ТзОВ «Нестле Україна» «Нестле Бiзнес Сервiс в Європi», ТОВ «ІТ -Техноресурс», ТзОВ «РСП «Шувар», ТзОВ «Центр проект», ТзОВ «Айпiє-Л», ТОВ «Хазард», ТОВ «Ерікссон Едже Гравіті», ТОВ «Агентство Економiчної Безпеки «Ефорт", ТЗОВ «Память», ТЗОВ «БIЗНЕС СIТI МЕНЕДЖМЕНТ», ТЗОВ «УТН Безпека», ТОВ «Українськi Iнформацiйнi Технологiї», ПРАТ «Техенерго», ТЗОВ «Вівера груп», ДП «Львівський радіоремонтний завод», тощо.



