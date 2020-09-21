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Галицькі митники вилучили обмежені для переміщення психотропи
|Суспільство | 21-09-2020, 11:56
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У пункті пропуску «Шегині-Медика», що на українсько-польському кордоні, у громадянина України вилучено 50 психотропних таблеток.
Українець прямував мікроавтобусом та задекларував вживані речі. Однак митники провели огляд авто. У багажному відділенні у старих меблях вони виявили пакунок з медичними препаратами іноземного виробництва «Трамадол» у загальній кількості 50 таблеток. Незаконно перевезти коробку з таблетками з Республіки Польщі намагався 52-річний мешканець Івано-Франківщини.
Згідно з рішенням Уряду, трамадол включений до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів обіг яких обмежено.
За цим фактом працівники Галицької митниці скерували повідомлення до правоохоронних органів.
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