Галицькі митники вилучили обмежені для переміщення психотропи Суспільство | 21-09-2020, 11:56 0 68



У пункті пропуску «Шегині-Медика», що на українсько-польському кордоні, у громадянина України вилучено 50 психотропних таблеток.

Українець прямував мікроавтобусом та задекларував вживані речі. Однак митники провели огляд авто. У багажному відділенні у старих меблях вони виявили пакунок з медичними препаратами іноземного виробництва «Трамадол» у загальній кількості 50 таблеток. Незаконно перевезти коробку з таблетками з Республіки Польщі намагався 52-річний мешканець Івано-Франківщини.

Згідно з рішенням Уряду, трамадол включений до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів обіг яких обмежено.

За цим фактом працівники Галицької митниці скерували повідомлення до правоохоронних органів.

