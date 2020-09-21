ТРИЧІ ЗА ДОБУ ПРИКОРДОННИКАМ НА ЛЬВІВЩИНІ ПРОПОНУВАЛИ ХАБАРІ Суспільство | 21-09-2020, 13:19 0 10



В пунктах пропуску на кордоні з Польщею троє подорожуючих пропонували прикордонникам 350 Євро за «вирішення питань» у своїх інтересах.



Двічі «зацікавити» охоронців кордону євровалютою намагалися в пункті пропуску «Краківець». У першому випадку наш співвітчизникспробував «допомогти» своєму попутнику, громадянину Туреччини, який не мав законних підстав для в’їзду до України. Для цього вінзапропонував інспектору-прикордоннику 200 Євро. За кілька годин його приклад наслідував ще один українець, який також спробував виступити «благодійником» – за 100 Євро чоловік хотів вирішити питання пропуску до України громадянина Польщі в обхід вимог діючого законодавства.



Ще одну спробу надання неправомірної вимоги зафіксували прикордонники в пункті пропуску «Шегині». Інспектори викрили спробу громадянки України перетнути кордон скориставшись закордонним паспортом Болгарії. А після того, як жінка зізналася у скоєному, то спробувала «вирішити питання» за 50 Євро.



За всіма вищевказаними фактами до Яворівськоговідділу Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень,відповідальність за які передбачена ч.1 ст.369 КК України. Крім того, на громадянку України складено адміністративно-процесуальні документи за спробу незаконного перетинання державного кордону