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Торги з продажу деревини. Сьогодення та перспективи.

Суспільство | 21-09-2020, 17:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 141 141    


Відбулись аукціонні електронні торги необробленою деревиною державних лісогосподарських підприємств заготівлі 4 кварталу 2020 року.
Вперше з 2018 року при продажах держлісгоспами необробленої деревини на аукціонних торгах, що провела ТБ «ТСБ «Галконтракт», зафіксовано ріст цін на окремі сортименти необроблених лісоматеріалів. Так, ріст цін на всі лісоматеріали круглі дубові склав 5 – 25 %, на лісоматеріали необроблені інших порід ріст цін складає від 1 до 6 %. Для читачів нашого сайту повідомляємо, що ціна на лісоматеріали необроблені коливається від 400-800 грн. за 1 кбм дров для опалення та промислового призначення та до 25 000 грн. за 1 кбм лісоматеріалів круглих породи дуб для виготовлення високоякісних меблів та шпону. Продаж необробленої деревини через аукціонні торги зріс з 10% у 2018 році до 40% у 4 кварталі 2020 року.
У 4 кварталі 2020 року на аукціонних торгах продалося 100% лісоматеріалів круглих дубових та модринових; 95% - соснових; 64% - букових; 85% - вільхи і берези, та лише 21,3 % дров’яної деревини різних порід.
На наш погляд ріст попиту на необроблені лісоматеріали спричинили: ріст курсу іноземної валюти, спад цін в попередній період та певні слухи щодо можливої відміни Верховною Радою мораторію по експорту деревини в необробленому вигляді. Держлісгоспи Львівської області виступають за відміну Закону України про заборону експорту необроблених лісоматеріалів в необробленому виді, особливо, дров, які не знаходять збуту на території України. Повторимось, але із виставлених для продажу дров заготівлі 4 кварталу 2020 року 51027 кбм продано лише 10845 кбм, що становить 21,3 % без врахування дров’яної деревини, яка щомісячно виставляється для продажу через систему «Прозорро.Продажі» і практично не продається.
Продаж необробленої деревини регламентується постановою Кабміну України від 04 грудня 2019 р. №1178 «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини». Згідно згаданої постанови не менше 25% місячних запланованих обсягів заготівлі необробленої деревини лісгоспи виставляють на електронні торги в системі «Прозорро.Продажі», а решта необробленої деревини - виставляється для продажу на інші електронні аукціони.
З початку 2020 року через систему «Прозорро.Продажі» держлісгоспами області було продано 950 кбм необробленої деревини (при виставлених 190 тис. кбм), а через біржу «ТСБ «Галконтракт» тільки у 3 кварталі продано 47,5 тис. кбм лісоматеріалів (при виставлених 82,9 тис. кбм).
Ціни на необроблені лісоматеріали формуються згідно ринкових пропозицій. Тому ціни на всі види необробленої деревини з 2018року в усіх держлісгоспах суттєво знизилися, а починаючи з 4 кварталу 2020 року на основі торгів почали підніматися.
Тому підприємства нашого управління надіються на прийняття в близькому майбутньому вищим законодавчим органом України Закону України «Про ринок деревини», який врегулює відпуск необробленої деревини на ринку України.

Відділ лісових
ресурсів, машин та технологій Львівського ОУЛМГ

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