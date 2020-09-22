НА ОХОРОНУ КОРДОНУ З ПОЛЬЩЕЮ ВИРУШАТЬ 6 НОВИХ ПОЗАШЛЯХОВИКІВ RENAULT Суспільство | 21-09-2020, 19:44 0 135 Як ми уже повідомляли, нещодавно, в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014–2020» (далі - Програма), Львівським прикордонним загоном закуплено 4 мобільних тепловізійних комплекси спеціального призначення. З цією інформацією ви можете ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/8fGIMiq .





Чергову партію допомоги в рамках реалізації проекту «Удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні (центральний сектор)» вищезазначеної Програми прикордонники Львівського загону отримали вчора, 17 вересня. Цього разу автопарк львівських охоронців кордону поповнився шістьма патрульними автомобілямипідвищеної прохідності «RENAULT DUSTER».



Зазначимо, що участь у подібних програмах – це складова діяльності Держприкордонслужби з підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону. Завдяки цьому ДПСУ ефективно захищає кордон України, в тому числі від контрабанди і нелегальних мігрантів.