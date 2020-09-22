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Пожежа у будинку Шабуніна почалась через підпал – експертиза

Суспільство | 22-09-2020, 09:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    
Відповідно до висновків експертизи, причиною пожежі у будинку голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна став умисний підпал.

Джерело: Шабунін у facebook

Пряма мова: "Отримали висновки експертизи щодо мого будинку - 100% умисний підпал.

Я не маю права розголошувати матеріали провадження нацполіції, тож дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи в мене претензій немає".

Деталі: У документі йдеться, що пожежа почалась із ганку будинку активіста. "Для виникнення стійкого полум’яного горіння був використаний інтенсифікатор процесу горіння, легкозаймиста рідина – бензин, дизельне паливо або газ", – зазначено в експертному висновку.

Передісторія:

23 липня голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили, минулося без жертв.
На підпал будинку активіста відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що чекає від правоохоронців оперативних відповідей.
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