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Студенту з Нагачева обрали запобіжний захід за напад на поліцейського

Суспільство | 22-09-2020, 13:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 155 155    



Ідеться про 18-річного жителя с.Нагачів (Яворівський район), якого підозрюють у побитті поліцейського

Встановлено, що 15 вересня цього року, поліцейський опитував одного з місцевих мешканців у справі про побиття. У цей момент до нього підійшов молодик напідпитку, втрутився в розмову і безпричинно вдарив правоохоронця кулаком в обличчя. Як наслідок – полісмен отримав забійну рану щелепи.



Такі дії фігуранта кваліфіковано за ч.2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).



Враховуючи, що нападник студент денної форми, вину визнає повністю, кається і сприяє слідству, прокурори Городоцької місцевої прокуратури клопотали про найбільш м’який запобіжний захід.



Суд клопотання задоволив, відтак, молодик тепер повинен: утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні, прибувати до слідчого (прокурора, суду) за першою вимогою, повідомляти про зміну місця проживання чи навчання, здати паспорт для виїзду за кордон.



У разі невиконання, прокурори клопотатимуть про зміну запобіжного заходу на більш суворий.



Досудове розслідування триває.



За вчинене молодику загрожує обмеження або позбавлення волі до 5 років.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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