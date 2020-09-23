(ВІДЕО) Ідентифіковане паломництво – на Одещині виявили групу іноземців, які ховали свої документи Суспільство | 22-09-2020, 13:10 0 108 https://youtu.be/52oljKnx8Iw



Як вже повідомлялося, прикордонники забезпечують належну перевірку стосовно іноземців, які перетинають державний кордон України, а також дотримання ними умов перебування в нашій країні.



Такі дії охоронців державного рубежу обумовлені непоодинокими спробами іноземців у будь-який спосіб потрапити на територію нашої держави, не зважаючи на діючі карантинні обмеження. Для цього вони вишукують всі можливі способи, порушуючи умови транзиту, підробляючи запрошення або використовуючи чужі паспортні документи, вдаючись до підкупу чи намагаючись незаконно перетнути держкордон.



Так, учора, прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції неподалік державного кордону, на перехресті доріг виявили мікроавтобус «Мерседес Спринтер». Ним 35-річний громадянин України перевозив одинадцятьох іноземців, які не мали при собі документів.



Зважаючи на тенденцію останніх днів, охоронці кордону припустили, що дані іноземці могли приховати свої паспортні документи, аби тільки уникнути відповідальності за порушення прикордонного законодавства чи умов перетину кордону. Поглиблена перевірка лише підтвердила сумніви. Серед особистих речей мандрівників таки знайшлись паспорти. Як з’ясувалося, усі іноземці цього «рейсу» порушили правила перебування в Україні.



Своє перебування у прикордонні іноземці намагалися пояснювати тим, що планували потрапити на старовинне кладовище, а документи ніби то залишили у готелі міста Умань, де вони проживали. Однак, прикордонники також встановили, що всі вони їдуть з Умані після завершення святкування Рош га-Шана, а після огляду речей знайшлися і паспортні документи – одного громадянина Франції та десятьох громадян Ізраїлю.



Для встановлення обставин правопорушення та подальшого прийняття правового рішення групу іноземців-паломників доправили до прикордонного підрозділу.



Матеріали про адміністративне правопорушення прикордонники направили до суду для прийняття правового рішення. Іноземцям заборонять в’їзд на територію України терміном на п’ять років та примусово повернуть до країн походження.





