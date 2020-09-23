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Галицькі митники вилучили понад дві сотні парфум
|Суспільство | 22-09-2020, 13:47
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227 упаковок парфумованих наборів торгівельної марки «ZARA» для чоловіків та жінок переміщував громадянин України.
Незаконне ввезення в Україну парфумів припинено в пункті пропуску «Краківець-Корчова». Товар виявили в багажному відділенні автомобіля серед особистих речей подорожніх. Громадянин визнав товар своєю власністю.
Оскільки для проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор» то порушив вимоги ст. 471 Митного кодексу України, тобто перевозив товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товари, які громадянин переміщував в межах норми та особисті речі пропущено на митну територію України.
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