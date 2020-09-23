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Великі платники Заходу сплатили 4,6 мільярдів гривень ЄСВ та 1,05 мільярда гривень ПДФО
|Суспільство | 22-09-2020, 14:24
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У Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за вісім місяців 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС, надійшло 4,6 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 335 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 800 мільйонів гривень.
Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За вісім місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1,05 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 788 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львівщини, а 263 мільйон гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.
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