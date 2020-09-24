Двох чоловіків та жінку судитимуть за розбійний напад на 46-річного львів’янина в його ж оселі Суспільство | 23-09-2020, 13:00 0 194



Під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №2 завершено досудове розслідування щодо випадку, який трапився усередині червня цього року.



Встановлено, що троє зловмисників: 48-річний раніше судимий за крадіжки уродженець Миколаєва (Миколаївської області), 32-річний та 38-річна мешканці Львова, вдерлися у квартиру на вул. Яцкова, власник якої сам відчинив двері розбійникам.



Доки чоловіки розправлялися з господарем, жінка шукала в помешканні гроші та цінні речі. Розбійники нанесли потерпілому множинні тілесні ушкодження.



Як наслідок, 46-річний чоловік отримав множинні забійні рани голови та тіла, струс головного мозку, перелом кісток носа та вилиці, тобто травми середнього ступеня важкості.



Після скоєного, лиходії втекли, забравши 5 тис грн, ноутбук «ASUS», 2 мобільні телефони «SIGMA» та «Huawei» і срібний ланцюжок, чим заподіяли матеріальну шкоду потерпілому на майже 15 тис грн.



Такі дії фігурантів кваліфіковано за ч.3 ст.187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло).



Обвинувачені наразі перебувають під вартою.



Досудове розслідування здійснювалося Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області.



У разі доведення вини, їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури







Зловмисника, який грабував жінок у Франківському районі Львова, взяли під варту



Встановлено, що 27-річний житель Луцька, який притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж, належних висновків не зробив та знову вчинив злочин.



Так, на початку червня по вул.Науковій зловмисник зірвав з шиї 35-річної жінки золотий ланцюжок, а наприкінці місяця застосував насильство до ще однієї жертви та відібрав золоту прикрасу у 40-річної жінки на вул.Володимира Великого.



Нажите неправомірним шляхом, чоловік здавав у ломбард.



Після скоєного, зловмисник переховувався від слідства і був оголошений у розшук, проте його місцеперебування було встановлено оперативниками ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.



За принципової позиції прокурорів Львівської місцевої прокуратури №3 фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.



За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури