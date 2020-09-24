Справу щодо останньої з обвинувачених членкинь виборчої дільниці в с.Мельнич передали до суду Суспільство | 23-09-2020, 13:01 0 181

Під процесуальним керівництвом Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у справі щодо «махінацій» з бюлетенями у с.Мельнич (Жидачівський район).



Ідеться про 60-річну місецву мешканку, яка на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року була членкинею дільничої виборчої комісії.



Як і її колеги, про яких ми писали раніше (https://bitly.su/JSysd та https://bitly.su/odrN), за версією слідства, вона неправомірно видала іншій людині бюлетені виборця, який на той момент перебував за кордоном.



Як наслідок, вибір на користь одного з кандидатів зробили без фізичної присутності учасника голосування.



Дії працівниці ДВК кваліфікували за ч.2 ст.158-1 КК України (надання виборчих бюлетенів особам, які не мали права їх отримувати).



Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.



За вчинення вказаного злочину, санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.



Загалом 5 з 14 членів ДВК цієї дільниці прокурори обвинувачували у наданні виборчих бюлетенів особам, які не мали права їх отримувати.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури



