На кордоні фіксується зменшення черг вантажних транспортних засобі Суспільство | 23-09-2020, 13:08 0 143



Зважаючи на ситуацію, що виникла на західній та північній ділянках державного кордону, прикордонники ініціювали налагодження взаємодії між контрольними службами України та суміжних країн, з метою прискорення процедур оформлення вантажівок.



Як повідомлялося, для координації дій на кордон з Польщею також виїжджав Голова ДПСУ Сергій Дейнеко, який в пункті пропуску «Ягодин» провів зустріч з польською стороною.



Відтак впродовж останніх двох діб фіксується певне зменшення черг вантажних автомобілів в цьому пункті пропуску на українсько-польському кордоні.



Сьогодні на оформлення для виїзду з України перед «Ягодином» очікували 150 вантажівок, на в’їзд – 500.



Щодо північної ділянки кордону, то в пунктах пропуску з Республікою Білорусь спостерігається незначне накопичення вантажівок перед «Домановим» - 30 автомобілів на виїзд з України і така ж кількість на в’їзд. Близько 40 вантажівок очікують на виїзд з України перед пунктом пропуску «Виступовичі», натомість на в’їзд в Україну черга становить 300 вантажівок.



Нагадаємо, для стабілізації ситуації на цьому напрямку були проведені координаційні заходи між першим заступником Голови ДПСУ та представниками ДМС.



У даний час прикордонники спільно з працівниками митниці продовжують вживати усіх необхідних заходів для забезпечення роботи пунктів пропуску у режимі максимальної пропускної спроможності.



Варто зазначити, що у більшості пунктах пропуску забезпечується оформлення вантажних автомобілів понад визначену проектно-пропускну спроможність. Значною мірою ситуацію покращує ефективна координація з колегами з суміжних країн. Окрім того, триває роз’яснювальна робота щодо рекомендацій подорожуючим стосовно обрання ними для перетину кордону інших, менш завантажених, пунктів пропуску.





