Хто повинен подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Суспільство | 23-09-2020, 14:42 0 158





Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що з 1 січня 2020 року повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають не всі суб’єкти декларування. Такі повідомлення до Реєстру декларацій подають лише:



- службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (зазначені у примітці до статті 50 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»);



- особи, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків (перелік таких посад затверджує НАЗК: https://bit.ly/2Wvqez5).



Інші суб’єкти декларування повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подають.



Також з 1 січня поточного року розширено коло підстав для повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. Так, у 10-денний термін необхідно повідомляти не лише про отримання доходу або придбання майна на суму понад 50 прожиткових мінімумів, але й про здійснення видатку на таку суму.



У разі отримання доходу членом сім’ї суб’єкта декларування, придбання ним майна або здійснення видатку на суму понад 50 прожиткових мінімумів – подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не потрібно.









