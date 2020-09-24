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Коли для зданих в оренду будівель промисловості зникли преференції в оподаткуванні

Суспільство | 23-09-2020, 15:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 168 168    


Західне управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - ПКУ), зокрема в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податок).
Починаючи з 23.05.2020, відповідно до підпункту "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ з переліку об'єктів оподаткування Податком виключені будівлі промисловості, які віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B - F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку. 1
З урахуванням внесених змін для застосування преференції, визначеної підпунктом "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу, суб'єктом господарювання - власником об'єкта нерухомості (будівлі промисловості) такий об'єкт нерухомості має одночасно відповідати таким ознакам:
- будівля промисловості має відповідати (бути класифікована) групі "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000;
- будівля промисловості має використовуватися суб'єктом господарювання протягом звітного (податкового) періоду за призначенням у господарській діяльності;
- основний вид діяльність суб'єкта господарювання згідно з реєстраційними даними має бути класифікований у секціях B - F КВЕД ДК 009:2010;
- будівля промисловості (у т. ч. її частина) протягом звітного (податкового) періоду не має бути здана в оренду, лізинг, позичку іншим суб'єктам господарювання.
Таким чином, звільняються від оподаткування тільки ті будівлі промисловості, які відповідають вищевказаним вимогам. Отже, будівлі промисловості здані в оренду починаючи з 23.05.2020 оподатковуються податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у загальному порядку.

 1 До відома:
У попередній редакції норма виключала з об'єктів оподаткування Податком всі будівлі промисловості, у тому числі без обмеження їх використання безпосередньо підприємствами промисловості, що давало можливість застосовувати преференцію і щодо об'єктів нерухомості, зданих в оренду іншим суб'єктам господарювання.
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